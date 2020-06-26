Российские банки реструктурировали кредиты предприятий и населения более чем на 3 трлн рублей с начала пандемии, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с годовым отчетом регулятора в Госдуме.

«Сейчас банки реструктурировали кредитов более чем на 3 триллиона рублей — это большая сумма для экономики в целом. Например, если говорить о малом бизнесе из пострадавших секторов, то реструктурировано более трети всего портфеля», — отметила Набиуллина.

В марте ЦБ выпустил информационное письмо о том, что банки могут не ухудшать оценку качества заемщиков, по которым принимается решение о реструктуризации. Это касается как заемщиков-физлиц, так и компаний из всех отраслей. Послабления для банков имеют временный характер и истекают к концу сентября.