Банк «Восточный» в рамках улучшения клиентского предложения снова запускает дебетовый продукт «Накопительный счет» с привлекательной процентной ставкой.
Доходность по накопительному счету составит 5,35% годовых. Особенностью этого продукта является получение гарантированного дохода. Вкладчик может хранить, пополнять, снимать любую сумму со счета в любой момент времени, и при этом получать 5,35 % годовых ежемесячно.
«Накопительный счет» предусматривает:
• бесплатное открытие и обслуживание счета;
• ежемесячный стабильный доход на остаток;
• снятие и пополнение средств без ограничений и потери начисленных процентов;
• срок действия счета - без ограничений;
• сумма первоначального взноса от 1 рубля;
• сумма дополнительного взноса - без ограничений;
• остаток на счете - без ограничений.
Открыть вклад «Накопительный счет» можно в офисе банка «Восточный» или Интернет- и Мобильном банке. Тарифный план позволяет иметь круглосуточный доступ к накоплениям, снимать или пополнять средства, не теряя при этом начисленных процентов. Стоит отметить, что в отличие от рыночных предложений, проценты начисляются не на минимальный остаток, а на среднедневной, что увеличивает выгоду от пользования продуктом вне зависимости от снятия и пополнения счета денежными средствами. Таким образом, средства будут всегда доступны и при этом надежно защищены.
Подробнее о накопительном счете можно узнать на сайте банка «Восточный».
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