Доходность по накопительному счету составит 5,35% годовых. Особенностью этого продукта является получение гарантированного дохода. Вкладчик может хранить, пополнять, снимать любую сумму со счета в любой момент времени, и при этом получать 5,35 % годовых ежемесячно.

«Накопительный счет» предусматривает:

• бесплатное открытие и обслуживание счета;

• ежемесячный стабильный доход на остаток;

• снятие и пополнение средств без ограничений и потери начисленных процентов;

• срок действия счета - без ограничений;

• сумма первоначального взноса от 1 рубля;

• сумма дополнительного взноса - без ограничений;

• остаток на счете - без ограничений.

Открыть вклад «Накопительный счет» можно в офисе банка «Восточный» или Интернет- и Мобильном банке. Тарифный план позволяет иметь круглосуточный доступ к накоплениям, снимать или пополнять средства, не теряя при этом начисленных процентов. Стоит отметить, что в отличие от рыночных предложений, проценты начисляются не на минимальный остаток, а на среднедневной, что увеличивает выгоду от пользования продуктом вне зависимости от снятия и пополнения счета денежными средствами. Таким образом, средства будут всегда доступны и при этом надежно защищены.

Подробнее о накопительном счете можно узнать на сайте банка «Восточный».