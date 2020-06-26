Банк «Югра» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы о прекращении производства по делу о банкротстве нефтяной компании (НК) «Дулисьма», принадлежащей бывшему собственнику банка Алексею Хотину, говорится в материалах суда. Банк обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 1 июня.

Основанием для подачи заявления о признании банкротом послужила задолженность, основанная на договорах поручительства между банком «Югра» и НК «Дулисьма», но суд, изучив материалы дела, отметил, что обязательства компании перед заявителем по перечисленным договорам прекращены.

Мосгорсуд в апреле продлил до 18 июля срок домашнего ареста в отношении Алексея Хотина по уголовному делу о хищении 7,5 млрд рублей банка «Югра». По данным следствия, причастность Хотина к хищению денежных средств подтверждается документами Банка России, АСВ, а также иными доказательствами.