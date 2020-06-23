Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля. Об этом, как передает ТАСС, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на онлайн-конференции «Ренессанс Капитала».

«У нас еще не нулевая ставка, совсем не нулевая. Мне кажется, что в обозримом будущем мы, наверное, к нулевой ключевой ставке не придем», — сказал он.

Банк России 19 июня понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 4,5% годовых, что является историческим минимумом для данного инструмента денежно-кредитной политики. Решение было принято на фоне более сильного, чем ожидалось, воздействия дезинфляционных факторов.



При этом регулятор сохранил прогноз по динамике ВВП РФ: показатель в 2020 году может снизиться на 4—6%, а в 2021—2022 годах продолжится восстановительный рост российской экономики.