Госдума возвращается к рассмотрению законопроекта о передаче арбитражным управляющим функций по первичной проверке обоснованности требований кредиторов в рамках процедуры банкротства, пишет «Коммерсант» . Во вторник планируется рассмотреть его во втором чтении. Законопроектом предлагается переложить первичную проверку обоснованности требований на арбитражных управляющих (АУ). Так, кредитор направляет должнику и АУ письменное заявление о включении его требований в реестр, управляющий отсылает его копию лицам, которые имеют право возражать против требований кредитора. После этого АУ, признав требование обоснованным, вносит его в реестр: несогласные с этим участники банкротного дела могут обратиться в суд.

Наиболее значимая поправка ко второму чтению — «погружение» всего процесса в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Через него кредиторы могут подавать свои заявления, а другие участники — направлять возражения. Доступ к внесенным в систему сведениям предоставляется суду и лицам, имеющим право на возражения. Появилась возможность заявления возражений и теми кредиторами, которые не могут по объективным причинам предъявлять собственные требования, но обосновали «достаточную вероятность их предъявления в будущем» (например, налоговая инспекция, ведущая проверку). Также вводится ограничение права голоса на собрании кредиторов — оно возникнет только по истечении 30 дней со дня публикации сведений о требованиях в ЕФРСБ.

По словам экспертов, на АУ возлагается большой объем технической работы, связанной с установлением требований кредиторов. Можно было бы ввести аналог госпошлины, который бы компенсировал затраты за рассмотрение требования управляющим. После введения изменений процедура банкротства может затянуться, отмечают эксперты. Также среди кредиторов может оказаться много недовольных решениями АУ, из-за чего суды получат нагрузку в виде потока жалоб.