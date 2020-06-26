Минкомсвязь РФ никогда не предпринимала попыток блокировать Telegram и не выступала с подобными инициативами, это было решение суда, сообщил замглавы министерства Алексей Волин.

«Наше министерство никогда не предпринимало попыток блокировать Telegram, и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций никогда не предпринимало ни шагов по блокировке Telegram, ни выступало с подобного рода инициативами. Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия», — рассказал Волин в рамках онлайн-дискуссии «Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020» клуба «Валдай».

Говоря про отмену блокировки, Волин отметил, что это решение также принималось не министерством, а Роскомнадзором и прокуратурой.

«Опять-таки, нашего министерства в качестве участника процесса здесь не было», — отметил Волин.