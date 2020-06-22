Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил главе Минпромторга Денису Мантурову создать механизм блокировки соцсетями аккаунтов «серых» продавцов товаров и услуг. Письмо главы палаты есть в распоряжении РИА Новости.

Катырин отмечает, что ТПП занимается сбором, анализом и систематизацией проблем предпринимателей в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. «Экспертами и общественными формированиями ТПП РФ, представляющими отрасль электронной коммерции, выработан ряд предложений по поддержке компаний и развитию отрасли в целом как одной из ведущих и востребованных в новых сложившихся условиях», — пишет он.

В частности, он обратил внимание главы министерства на предпринимательскую деятельность в сфере интернет-торговли с использованием социальных сетей. «Обеспечить создание механизма блокировки социальными сетями аккаунтов «серых» продавцов товаров, работ, услуг при отсутствии верификации пользователя как физического лица и предпринимателя», — предлагает Катырин.

Также для борьбы с такими торговцами он предложил: «Распространить действие статьи КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» на граждан, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг с использованием социальных сетей».

В то же время Катырин указал на избыточное законодательное регулирование электронной торговли с учетом отсутствия единого нормативно-правового акта, регламентирующего электронную коммерцию. В этой связи глава палаты предлагает провести ревизию нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих сферу электронной коммерции, чтобы сократить избыточные требования и дублирующие положения.



«Совместно с участниками рынка, общественными объединениями предпринимателей разработать и внести на рассмотрение проект ФЗ «Об электронной коммерции». На время разработки и рассмотрения проекта ФЗ утвердить распоряжением правительства «Правила электронной коммерции и торговли», — также предложил Катырин.