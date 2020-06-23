С марта по май российские сотовые операторы потеряли из-за пандемии около 30 млрд рублей, из которых около 40% пришлось на выпадающие доходы от закрытия розницы, а около 30% — от роуминга, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в отчете компании Content Review. По ее прогнозу, из-за пандемии по итогам 2020 года выручка операторов может сократиться на 9–11%. В целом падение может составить 114–140 млрд рублей. Это превышает прогноз Минкомсвязи о снижении рынка на 3% при отсутствии господдержки.

В Content Review объясняют свои расчеты долгосрочным влиянием пандемии и режима самоизоляции на бизнес мобильных операторов. Выручка продолжит снижаться на фоне падения покупательной способности, а также из-за внедрения удаленной идентификации абонентов при регистрации новых сим-карт, которая снизит возможность продажи новым абонентам дополнительных сервисов в салонах. Роуминговая выручка по итогам года снизится в несколько раз, так как даже после открытия границ число выезжающих из страны граждан будет незначительным, отмечают в Content Review.

В «ВымпелКоме» согласны, что пандемия окажет долгосрочное влияние на отрасль, но отмечают, что результаты года будут зависеть от скорости восстановления бизнеса, наличия второй волны коронавируса и изменения поведения массового потребителя. В Tele2 считают, что прогнозы преждевременны, пока неясны темпы восстановления бизнеса. В долгосрочной перспективе отрасль может выиграть, уверены в компании, так как абоненты были вынуждены перенести многие офлайн-занятия в онлайн и эти привычки останутся с ними и далее. В «МегаФоне» считают, что операторам необходимо находить возможности для пересмотра бизнес-модели и «рационализации бизнеса».

По оценке управляющего партнера AC&M Михаила Алексеева, падение выручки от продаж оборудования может достигнуть 8% год к году, а выручка от оказания услуг сократится на 1–2%, что даст общее снижение выручки на 3–4%. Этот сценарий предполагает, что потребительский спрос сохранится на уровне прошлого года, но реальность может оказаться более жесткой.