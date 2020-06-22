Полиция Новой Зеландии заморозила около 140 млн новозеландских долларов (около 90 млн долларов США), принадлежащих компании Canton Business Corporation, в рамках международного расследования дела россиянина Александра Винника, который находится под стражей во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз полиции.

«Полицейское подразделение Новой Зеландии по возврату активов заморозило 140 млн новозеландских долларов Canton Business Corporation и ее владельца Александра Винника, которые держали активы в новозеландской компании», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это самая крупная заморозка активов в истории полиции Новой Зеландии.

«Полиция Новой Зеландии тесно работала с налоговой службой США по этому очень серьезному преступлению», — заявил комиссар полиции Эндрю Костер.

По его словам, этот арест активов демонстрирует, что «Новая Зеландия не является и не будет безопасной гаванью для незаконных доходов, полученных от преступлений в других частях света».

Ожидается передача заявления в Верховный суд с целью конфискации этих активов.



Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.