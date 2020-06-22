Авиакомпания «ЮТэйр» пока не будет выплачивать кредиты, поскольку средства требуются для операционной деятельности, следует из сообщения перевозчика.

«В период форс-мажорных обстоятельств из-за коронавирусной инфекции, когда требуется накопление и перераспределение всех средств в пользу операционной деятельности, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» приняло решение не осуществлять выплату не только семилетних, но и 12-летних кредитов и займов», — отмечается в релизе.

Там подчеркивается, что «сейчас перед группой «ЮТэйр» поставлена приоритетная задача — гарантировать транспортную доступность в регионах, особенно там, где авиакомпания — единственный перевозчик, а также сохранить кадровые и производственные ресурсы для обеспечения безопасности полетов».

Кроме того, в силу форс-мажора из-за COVID-19 будут изменены условия платежей по долгу ООО «Финанс-Авиа» (100% дочернее общество группы «ЮТэйр»), который остался после реструктуризации облигаций . В июле группа предложит кредиторам «Финанс-Авиа» варианты получения оставшихся выплат.

В «ЮТэйр» поясняют, что авиакомпания была готова завершить реструктуризацию долговых обязательств, «но пандемия внесла корректировки в этот процесс». Коронавирус нанес ущерб всей авиаотрасли, и даже снятие ограничительных мер для полетов не отменит последствий обстоятельств непреодолимой силы, потому что на полноценное восстановление авиасообщения и пассажиропотока потребуется время, констатирует перевозчик.

«Мы благодарны нашим кредиторам, банкам и лизинговым компаниям за то, что они идут нам навстречу и дают возможность завершить реструктуризацию в ближайшее время. Текущие договоренности помогут аккумулировать финансы группы «ЮТэйр» в пользу выполнения своих обязательств перед пассажирами, заказчиками и кредиторами в полном объеме», — комментирует финансовый директор авиакомпании «ЮТэйр» Игорь Петров.



«ЮТэйр» летает более чем по 140 направлениям в России, при этом 75 маршрутов доступны только пассажирам авиакомпании. В 2019 году пассажиропоток авиакомпании вырос до 7,8 млн пассажиров. «ЮТэйр» связывает регионы России прямыми рейсами благодаря развитой системе трансферных хабов в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске, отмечается в справке компании.