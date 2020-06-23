Транскапиталбанк снизил ставки по рублевым вкладам .

Доходность вклада «ТКБ. Постоянный доход» (на 370, 720, 1 110 дней) составит 5,6—6,05% годовых (ранее — 5,8—6,25%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«ТКБ. Управляемый» (на 540 дней) оформляется под 5,1% (вместо 5,3%), а «ТКБ. Пополняемый» (на 181, 540, 900 дней) — под 5,35—5,6% годовых (прежде — под 5,55—5,8%). Вклады можно пополнять. Проценты выплачиваются в конце срока.



Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей.

При оформлении депозитов онлайн, а также для отдельной категории клиентов действуют повышенные ставки.

