В ближайшее время в России запустится пилотный проект по доставке страховых полисов через постаматы, пишут «Известия» . Так, «АльфаСтрахование» намерена доставлять полис международной «автогражданки» — «зеленой карты» в постаматы, сообщила заместитель гендиректора компании Татьяна Пучкова. Получить документ можно будет в универсамах «Пятерочка» и супермаркетах «Перекресток». Первоначально эта услуга будет доступна жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку именно в этих регионах чаще всего покупают «зеленую карту». Позже проект будет расширен на области, граничащие с Евросоюзом.

Две другие крупные страховые компании также изучают возможность использования постаматов для доставки полисов, рассказали анонимно их представители.

По словам юристов, покупатель полиса может не беспокоиться о том, что при доставке в постамат на документе не будет его подписи. Подпись подтверждает согласие с условиями договора и правильностью внесенных данных, но для этого страховщику достаточно переданных клиентами сканов документов. При покупке электронного полиса клиент подтверждает согласие с условиями договора оплатой, его подписи на таких документах не требуется, объяснили эксперты. Страховщик по запросу направляет по электронной почте проект полиса и ссылку на оплату, а после перевода денег — чек, полис, правила и, при необходимости, приложения к договору страхования.

Оформить электронный полис можно во всех крупных компаниях, но есть страховые сервисы, которые уже не работают с бумажными документами. В «АльфаСтраховании» и «Ингосстрахе» сообщили, что готовы отказаться от бумажного варианта полностью, если будет такая возможность.