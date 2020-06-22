Рост компании и постоянное изменение рынка задают новый вектор развития iSimpleLab . Для достижения поставленных целей необходимо будет решить ряд приоритетных задач, реализация которых возложена на Сергея Александровича Ходусова. Среди них: повышение зрелости компании в части производственных процессов, а также реализация стратегии технологического развития продуктовой линейки iSimpleLab.

Генеральный директор iSimpleLab Алексей Толкачев: «Мы считаем, что в iSimpleLab опыт и знания Сергея Ходусова найдут необходимое применение. Обладая всеми необходимыми компетенциями, Сергей сможет принять непосредственное участие в трансформации компании и помочь в достижении поставленных целей».

Профессиональная деятельность Сергея Ходусова началась с увлечения программированием в школьные годы и активно продолжалась в университете. Его первым «серьезным» проектом стал сервис, который позволял школьникам коммуницировать между собой. В студенческие годы Сергей совмещал создание веб-порталов с проектированием и внедрением системы электронного документооборота на двух разных работах. Параллельно он запускал в Интернете ряд собственных проектов, одним из которых был уникальный в своем роде тематический портал RockLand, позволявший любителям тяжелой музыки общаться в режиме реального времени.

Сергей Ходусов работал в компании BSS Казахстан, где за 9 лет прошел путь от разработчика до технического директора. Параллельно ему удалось запустить собственный проект – платформу-конструктор QUPRIS, на базе которой были построены и автоматизированы почти все процессы BSS Казахстан и еще ряда компаний Республики.

В 2016 году Сергея Александровича пригласили в одну из крупнейших ИТ-компаний Казахстана для создания тиражируемой бизнес-платформы цифрового банкинга. Четыре года упорного труда позволили с нуля сформировать сильнейшую команду из более восьмидесяти специалистов, построить и автоматизировать процессы разработки, спроектировать и реализовать новую платформу. Она была внедрена в десятке банков Казахстана и сделала молодую компанию лидером среди вендоров ДБО на рынке Республики. Являясь бизнес-архитектором платформы, Сергей Ходусов также совмещал функции solution-архитектора, занимался менторством и развитием команды.

Стоит отметить, что Сергей Ходусов занимает активную жизненную позицию, постоянно наращивает свои навыки и охотно делится своим опытом на семинарах и мастер-классах.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Организационно компания iSimpleLab входит в консорциум iCAM

Организационно компания iSimpleLab входит в консорциум iCAM