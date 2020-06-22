Правительство выделило МИД России еще 536 млн рублей на поддержку россиян за границей, которые не могут вернуться на родину из-за ограничений по коронавирусу. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выделить МИДу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 536 000 тыс. рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, помощь таким гражданам будет оказываться до момента их возвращения в Россию. Внешнеполитическому ведомству поручено обеспечить контроль за выполнением решения правительства и предоставить доклад о проведенной работе до 1 февраля 2021 года.