Правительство РФ упрощает порядок предоставления ряда госуслуг в стране, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

По словам главы Кабмина, «хотя ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, необходимо продолжать делать все, чтобы обезопасить людей». «В частности, для этого на этот год мы меняем порядок получения гражданами государственных и муниципальных услуг, соответствующее постановление правительства подписано», — отметил премьер. По его словам, Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования, куда граждане обращаются чаще всего, смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей, то есть еще больше сервисов можно будет получить без личного присутствия.

Кроме того, заявил премьер, многофункциональные центры смогут, в зависимости от ситуации в их регионе, определять количество работающих окон, корректировать число оказываемых услуг. И если МФЦ переходит на новый режим работы, то будет обязан проинформировать заявителей о новом графике и порядке предоставления госуслуг, добавил Мишустин.