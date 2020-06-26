Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам в рублях на 1 п. п.

«Классический» (от 10 тыс. рублей на срок от одного месяца до года) можно открыть под 2,75—3,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

«Классический-ВИП» (от 5 млн рублей на один год) теперь размещается под 3,25%. Выплата процентов производится в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по льготным ставкам 1,75—3,25% годовых.

«Мультивалютный» (от 200 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) можно оформить под 3,25% годовых. Возможно пополнение.

Средняя годовая ставка по «Доходному» (от 10 тыс. рублей на один год) составляет 3,21% (за первый и второй месяцы начисляется 2,75% годовых, за третий месяц — 3%, с четвертого по девятый — 3,25%, с десятого по 12-й месяц — 3,5% годовых).

Процентные ставки по вкладу «Накопительный Люкс» при его оформлении в рублях (в сумме от 50 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) составляют 1,75—3,25% годовых в зависимости от суммы. Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов.

По трем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.