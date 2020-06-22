Лишь 48% россиян считают, что сбережения стоит хранить в рублях. Это выяснил сервис по поиску работы SuperJob, опросив 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.

Лучшей валютой для хранения сбережений каждый третий россиянин (33%) назвал рубль, каждый пятый (20%) — доллар США, каждый девятый (11%) — евро.

Хранить сбережения целиком либо частично в рублях считают возможным 48% россиян. 37% считают, что стоит хранить накопления в долларах, 31% — в евро.

Мужчины чаще женщин в качестве лучшей валюты для сбережений называли доллары, а также отмечали, что хранить свои финансы лучше в американской и европейской валютах. Россияне старше 45 лет, напротив, реже других говорят о том, что стоит хранить накопления в долларах и евро, впрочем, и рубль в качестве лучшей валюты они называли реже всего.



По данным SuperJob, чаще всего россияне называли рубль лучшей валютой для сбережений в мае 2015 года (53%). О доверии к накоплениям в национальной валюте чаще всего респонденты говорили в июне 2014 года (71%), а сегодняшнее число тех, кто готов копить в рублях (48%), минимально. Евро в качестве лучшей валюты для сбережений чаще всего называли в мае 2009 года (28%), доллар — совсем недавно, в январе 2020-го (22%). Тогда же, в январе, хранить накопления в долларах и евро считали целесообразным наибольшее число жителей России (45% и 43% соответственно).