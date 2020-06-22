Неевропейские компании, получающие поддержку от государства, могут быть лишены права приобретать активы в Европе или же заключать контракты со своими европейскими контрагентами, пишут «Известия» . Еврокомиссия обнародовала предварительный план защиты континентальных производителей от «недобросовестной конкуренции» с иностранными соперниками.

Согласно предложениям Еврокомиссии, национальные антимонопольные органы получат право расследовать деятельность любой присутствующей на европейском рынке компании, получающей тот или иной вид государственной помощи. В случае если ее деятельность будет признана «искажающей» рыночное равновесие в ЕС, она может быть принуждена к возврату данных субсидий, продаже активов или же обязана обеспечить допуск к своим технологиям европейским конкурентам. Так, при покупке любого европейского актива стоимостью 100 млн евро и выше компания, получавшая какую-либо госпомощь на протяжении предыдущих трех лет, должна будет уведомить об этом Еврокомиссию, которая и примет итоговое решение по сделке. Таким образом, новые полномочия позволят чиновникам иметь почти полный контроль над всей инвестиционной деятельностью на континенте.

Все эти новые меры должны быть одобрены в Евросоюзе на национальном уровне. На данный момент ключевые государства, такие как Германия, Франция, Нидерланды и Польша, сами активно ищут способы ограничить иностранное влияние в своей экономике. Так что вероятность успешного прохождения документа по инстанциям в следующем году весьма велика.

Как пишет издание, ситуация выглядит неоднозначно с учетом расплывчатого определения «государственной помощи». В проекте документа говорится о субсидиях, грантах, государственных гарантиях по кредитам и «иной поддержке». В результате пандемии практически все ведущие государства начали оказывать помощь фирмам, которые в условиях экономического кризиса могут разориться. Под определение может попасть весьма широкий спектр предприятий и организаций.