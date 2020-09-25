Московская биржа завершила выплату дивидендов всем акционерам по итогам 2019 года. Об этом в понедельник сообщила биржа, уточнив, что общий объем выплат составил 18,1 млрд рублей, что соответствует 89% консолидированной чистой прибыли площадки по МСФО за 2019 год.

На одну обыкновенную акцию начислено 7,93 рубля. Дивиденды выплачены в два транша: в срок до 29 мая 2020 года — большинству акционеров через номинального держателя (НКО «Национальный Расчетный Депозитарий»), до 22 июня — всем остальным акционерам.

Решение об объеме выплачиваемых дивидендов было принято акционерами на годовом общем собрании 28 апреля 2020 года в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета. Список лиц, имевших право на получение дивидендов, был составлен на 15 мая 2020 года.

Акционерами Московской биржи являются около 120 тыс. физических и около 1 тыс. юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 63% и является одной из самых высоких для российских эмитентов.



Новая дивидендная политика Московской биржи, утвержденная наблюдательным советом осенью 2019 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 60% от размера чистой прибыли за год. При этом биржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, отмечается в сообщении.