Московская биржа в понедельник запускает вечернюю сессию на рынке акций . Торги будут проходить с 19:00 до 23:50 мск.

Как указывает ТАСС, на начальном этапе станут доступны 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса Мосбиржи (IMOEX). Помимо основных акций финансового сектора — Сбербанка, ВТБ и Московской биржи, — на первом этапе начнут также торговаться бумаги нефтегазовых компаний: «Газпрома», «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Новатэка». Также в число допущенных бумаг войдут акции «Аэрофлота», «АЛРОСы», «Полюса», Polymetal, «Северстали», «Норильского никеля», НЛМК, ФСК, «Русгидро», «Интер РАО», «Магнита», МТС и «Яндекса».

Остальные акции из индекса Мосбиржи станут доступны на вечерних торгах до конца 2020 года.



Мосбиржа начала тестирование вечерних торгов на рынке акций со 2 марта 2020 года. Как отмечала торговая площадка, вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий. Ранее сообщалось, что Мосбиржа также рассматривает возможность допуска биржевых фондов (ETFs и БПИФов) к вечерним торгам.