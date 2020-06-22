Пандемия коронавируса, сдержавшая мировую экономику, повысит долговую нагрузку развитых экономик, затем долг этих стран может стабилизироваться в 2021—2022 годах, считает международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's).

«Moody's Investors Service сообщает в новом отчете, что вызванное коронавирусом ослабление экономики приведет к резкому росту долговой нагрузки развитых экономик», — указывает агентство. С одной стороны, это будет связано с падением роста номинального ВВП, а с другой — со значительным увеличением дефицита бюджета, отмечают аналитики агентства.

При этом самый большой рост долговой нагрузки придется на Канаду, Францию, Италию, Японию и Испанию, в также Великобританию и США, считают аналитики Moody's. Главным образом такая динамика будет обусловлена фискальными мерами в США, Великобритании и Канаде и слабым ростом номинального ВВП в Европе и Японии, отмечается в сообщении.

При этом агентство считает, что если рост номинального ВВП в целом вернется к докризисным уровням, то это позволит компенсировать влияние высокого дефицита бюджета и стабилизировать госдолг в этих странах в 2021—2022 годах. Если же какой-то стране не удастся снизить долговую нагрузку по отношению к ВВП, то это увеличит ее уязвимость к новым экономическим или финансовым шокам, отметили аналитики.