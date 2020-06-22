Мировая экономика потеряла по меньшей мере 126 млрд долларов в 2020 году из-за глобального сбоя производственно-сбытовых цепочек в США, ЕС и Китае в связи с пандемией COVID-19. Об этом говорится в докладе Международного торгового центра (МТЦ), опубликованном в понедельник.

В документе под названием «Перспективы конкурентоспособности» приводится оценка влияния пандемии нового коронавируса на глобальную торговлю в 2020 году, в том числе на малый и средний бизнес.

«Хотя в большинстве стран в той или иной форме имели место остановки производств, выводы, содержащиеся в докладе, свидетельствуют о том, что именно остановки производства в Китае, Европейском союзе и США оказали наибольшее воздействие на торговлю. В совокупности на эти страны приходится 63% мирового импорта и 64% экспорта производственно-сбытовых цепочек. По оценкам, приведенным в докладе, в 2020 году глобальный сбой в работе этих производственных центров составит 126 млрд долларов», — говорится в документе.

Проблемы с производством и поставками товаров оказывают негативное влияние и на развивающиеся страны. Согласно «Прогнозу конкурентоспособности малых и средних предприятий», африканские экспортеры потеряют выше 2,4 млрд долларов в мировом экспорте по производственно-сбытовым цепочкам в результате остановки производства в Китае, ЕС и США. Более 70% этих потерь связаны с временным нарушением производственно-сбытовой цепочки с Евросоюзом.

Эксперты МТЦ отмечают, что в первые месяцы свыше 55% всех малых и средних предприятий серьезно пострадали от пандемии. Две трети микро- и малых фирм заявили, что кризис сильно повлиял на их деловую деятельность по сравнению с 40% более крупных компаний.