Постановление Правительства РФ №1528 дало право уполномоченным банкам с 30 марта 2020 года возмещать недополученные ими доходы по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготной ставке. Кредитные организации поспешили не только воспользоваться предоставленными возможностями, но и автоматизировать процесс формирования реестров и отчетов с применением тех технологических средств, которые оперативно предоставила команда iDSystems .

К активной работе приступили специальные модули системы « iDБанк » — «МСХ. Кредитование» и «МСХ. Аналитическая система» , установленные во многих банках-клиентах iDSystems. Более того, кредитная организация, входящая в ТОП-5, уже более года направляет Реестры Потенциальных Заёмщиков в АИС с использованием специального вида сведений СМЭВ-3, взяв на вооружение взаимодействие с АИС «Субсидии АПК» Министерства сельского хозяйства. МСХ России через модуль «МСХ. Кредитование» системы «iDБанк».

Для установленных правил взаимодействия с Минсельхозом и формирования различных реестров, регулярных отчётов и печатных форм (в соответствии с требованиями Приказа Минсельхоза России от 22.08.2019 N 496) на основе сведений, загруженных из информационных систем банка, кредитные организации используют модуль «ЭДО с МСХ. Аналитическая система».

Модули имеют развитый интерфейс оператора и программные интерфейсы, позволяющие провести прозрачную интеграцию с учётными системами банка.

Компания iDSystems подписала уже около десятка контрактов на быстрое и качественное внедрение решений для взаимодействия с Минсельхозом. Благодаря оперативному реагированию банков на рекомендации властей и действиям в рамках установленных правил, компания эффективно и быстро завершила проекты в нескольких крупных кредитных организациях. Процесс формирования вышеупомянутых реестров автоматизирован и финализируется. А использование модулей системы «iDБанк» позволяет банкам возмещать недополученных доходов на сотни миллионов рублей.

Для получения подробностей, а также при желании приобрести данный функционал, обращайтесь в Коммерческий департамент компании iDSystems по телефону:

+ 7 (499) 707 19-40 или по почте: post@id-sys.ru

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между организациями финансовой сферы и государственными органами.

По состоянию на январь 2020 года, клиентами компания iDSystems являются более 160 кредитных организаций, из них 53 Банка из рейтинга TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, что составляет более 30% банков, работающих на Российском финансовом рынке.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР («Национальный Совет Финансового Рынка» ) в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в консорциум iCAM