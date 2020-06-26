Минфин России 23 июня проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) без лимита предложения, говорится в сообщении ведомства.



Так, Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS с датой погашения 6 октября 2027 года и выпуска № 26233RMFS (дата погашения 18 июля 2035 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.