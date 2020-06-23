Третий этап снятия ограничений, введенных в Москве из-за ситуации с коронавирусом нового типа, начинается 23 июня. Возобновят работу кафе, рестораны, фитнес-центры, детские сады, станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха, сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений», — написал мэр.

Он напомнил, что в конце прошлой недели была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг «Мои документы», а количество открытых МФЦ с понедельника увеличено с 88 до 105.



«Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов», — написал мэр.

Кроме того, в обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения. По словам Собянина, учитывая постепенное «открытие» регионов и близкое начало курортного сезона, столичные власти приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна.

«Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — заниматься на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», — заключил мэр.

Он добавил, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни, но многие ограничения пока остаются: так, сохраняется запрет на массовые мероприятия, также необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, однако с середины мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сферы услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня в столице сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, можно ходить на спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе.