Mail.ru Group подала заявку на листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

В случае одобрения заявки первые торги пройдут в ближайшие недели.

В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение листинга на Мосбирже. В компании ожидали, что торги начнутся в течение первого полугодия 2020 года. При этом предполагается, что листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией.