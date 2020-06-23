В случае одобрении заявки первые торги пройдут в ближайшие недели.
Mail.ru Group подала заявку на листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
В случае одобрения заявки первые торги пройдут в ближайшие недели.
В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение листинга на Мосбирже. В компании ожидали, что торги начнутся в течение первого полугодия 2020 года. При этом предполагается, что листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией.
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