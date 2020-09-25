Открывать и пополнять договоры индивидуального пенсионного плана (ИПП) в « Сбербанке Онлайн» теперь можно без комиссии. Кроме того, улучшились условия возврата средств при досрочном расторжении договора ИПП, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Если раньше через пять лет действия программы можно было забрать не более 98% личных взносов и 80% инвестиционного дохода, то сейчас по истечении пяти лет сохраняется ограничение только на возврат суммы инвестиционного дохода, а собственные взносы можно забрать в полном объеме. Через десять лет клиент может при необходимости вернуть полностью и сумму личных взносов, и весь накопленный по программе инвестдоход», — говорится в релизе.

Индивидуальный пенсионный план — финансовый инструмент, позволяющий в комфортном режиме самостоятельно формировать будущую пенсию. Накопления растут не только за счет регулярного пополнения ИПП, но и благодаря инвестиционному доходу, который ежегодного начисляет фонд. По итогам 2019 года доходность по договорам ИПП «Целевой» в НПФ Сбербанка составила 9,64% годовых. При открытии договора ИПП в отделениях банка комиссия составляет 1,5% от суммы взноса.



Как отмечают в банке, 35% всех ИПП в «Сбербанке Онлайн» заключили клиенты в возрасте от 25 до 33 лет. «Молодые люди выбирают индивидуальные пенсионные планы, потому что это простой и понятный инструмент накоплений: ежедневно откладывая в ИПП сумму, эквивалентную стоимости стаканчика кофе, в будущем можно получить до 50 тыс. рублей ежемесячной прибавки к государственной пенсии», — пояснил вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов.

