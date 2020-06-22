Срок уплаты патентных пошлин, а также других действий, связанных с регистрацией интеллектуальной собственности, продлевается до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания. Ходатайства об отсрочке принимает Роспатент.



«Новая норма снизит финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшит интенсивность их очного взаимодействия с госорганами и при этом сохранит за ними права на интеллектуальную собственность, основанные на охранном документе», — отмечается в сообщении.