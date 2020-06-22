Ранее Компания успешно прошла ТИВ функционала C2B, позволяющего физическому лицу оплачивать товары и услуги посредством онлайн перевода сразу юридическому лицу. Помимо этого, в промышленной эксплуатации находятся следующие операции СБП: C2C, Me2Me, установка Банка по умолчанию.

Система Быстрых Платежей — это сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк — участник СБП, а также производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет по QR-коду.

Компания ИНВЕРСИЯ – основана в 1990 году и является одной из ведущих российских компаний-разработчиков на рынке банковского программного обеспечения. Компания занимается комплексной автоматизацией кредитно-финансовых организаций, автоматизацией отдельных направлений бизнеса, системной интеграцией, осуществляет поставку системного ПО, сетевого и серверного оборудования.