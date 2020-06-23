Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России остается недостаточным, основной стратегической целью для правительства является его наращивание, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник.

«Очень долгое время не менялась стратегия в отношении минимального размера оплаты труда, и... в 2017 году было принято решение (об изменении подхода в этом вопросе. — Прим. ред.), и здесь мы уже пошли более активными шагами по его наращиванию. Да, наверное, он недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению МРОТ», — сказала она в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Голикова считает достижимым снижение уровня бедности в стране в два раза к 2024 году. «Все-таки мы рассчитываем, что снижение [уровня бедности] в два раза достичь можно», — сказала она.