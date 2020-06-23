Динамика российского рынка акций в минувшую пятницу опережала рост других мировых площадок, так как инвесторы пытались не обращать внимание на опасения по поводу возможной вспышки второй волны пандемии и сосредоточились на двух других информационных поводах – прорыве в торговых переговорах между США и Китаем и состоявшемся в пятницу видеосаммите лидеров ЕС, в ходе которого канцлер Германии А. Меркель и глава ЕЦБ К. Лагард призвали лидеров стран евросоюза как можно скорее принять план по восстановлению экономики. По итогам дня индекс РТС повысился на 1,5% до 1 249 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,3% до 2 758 пунктов. Курс рубля был на удивление сильным – российская валюта укрепилась на 0,8% до 69,31 руб./долл., несмотря на решение ЦБ понизить ключевую процентную ставку на 100 б. п. до 4,5%. Ралли цен на нефть сохранялся и по итогам дня Brent подорожала на 2,1% до 42,38 долл./барр. на фоне обязательств стран OPEC+ придерживаться квот по сокращению добычи. Европейские рынки акций также немного выросли, и по итогам пятницы индекс StoxxEuro600 прибавил 0,9%.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться на фоне опасений по поводу восстановления мировой экономики: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет снижаться на фоне роста неопределенности на глобальных рынках в связи с увеличением числа инфицированных COVID-19 в США, Германии и Китае. В минувшие выходные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном увеличении заболевших. Для мировых рынков акций, динамика которых с конца марта опережала неутешительные реалии мировой экономики, перспективы дальнейших экономических сбоев вызывают повышенную тревогу. Вероятно, сегодня мы будет наблюдать уход инвесторов в защитные активы, в том числе в акции золотодобывающих и энергетических компаний.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

ЦБ РФ понизил ключевую процентную ставку до 4,5%; НЕОДНОЗНАЧНО ЦБ РФ в минувшую пятницу принял решение понизить ключевую процентную ставку на 100 б. п. до 4,5%. Хотя мы ожидали существенного понижения ставки на 75 б. п., более глубокое понижение ставки стало для нас сюрпризом по двум причинам. Во-первых, ранее мы считали, что шаг в 50 б. п. уже является значительным; таким образом, понижение на 100 б. п. является форс-мажорным и должно отражать экстраординарные плохие новости, которых мы не наблюдаем: российский ВВП снизился всего на 12% г/г в апреле, что весьма позитивно, более того, ЦБ не изменил свой прогноз спада (-4-6%) ВВП по итогам этого года. Хотя понижение ставки объясняется риском дезинфляционного давления, регулятор не пересмотрел свой прогноз по инфляции (3,8-4,8%) на этот год, а этот диапазон явно смещен в сторону проинфляционных, нежели дезинфляционных рисков. Второй сюрприз для нас заключается в том, что риторика пресс-релиза жестче в сравнении с апрельской: ЦБ сейчас “будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки”, тогда как в апреле регулятор заявил, что “Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ставки”. Мы ожидаем, что на заседании 24 июля регулятор понизит ставку на 25 б. п. После заседания 24 июля до конца года запланированы еще три заседания по ставке; мы ожидаем, что ставка к концу года составит по крайней мере 3,75%. Принятое регулятором решение повышает вероятность сценария, при котором ключевая ставка может быть снижена до 3,0-3,5% к 2021 г.

Оборот розничной торговли снизился на 19,2% г/г в мае, однако безработица на уровне 6,1% стала позитивным сюрпризом; НЕЙТРАЛЬНО Оборот розничной торговли снизился на 19,2% г/г в мае, что ниже -17% г/г, которые предусматривал консенсус-прогноз рынка, но соответствует нашим ожиданиям спада на 19% г/г. Учитывая что в мае еще действовали карантинные меры в Москве и в некоторых других регионах, тот факт, что цифра снижения оборота розничной торговли за май ненамного лучше, чем за апрель (-23,2% г/г), не является сюрпризом. В то же время динамика доходов населения и безработица оказались лучше наших ожиданий. Уровень безработицы за май составил всего 6,1%, что ненамного выше 5,8% за апрель и сохраняется на весьма умеренном уровне. Статистика по доходам публикуется с сильным опозданием, и Росстат представил данные только за апрель – на наш взгляд, эта цифра также весьма позитивная: номинальные зарплаты продолжали расти, увеличившись на 1% г/г в апреле, что привело к снижению реальных зарплат на 2% г/г. В итоге мы в целом считаем, что цифра за май соответствует нашим ожиданиям снижения реальных доходов на 5% г/г в этом году, и вполне возможно , что безработица не превысит 6% в конце этого года. В итоге мы считаем, что статистика за май весьма позитивна, так как снижение оборота розничной торговли соответствует нашим ожиданиям и, возможно, улучшится как только будут сняты карантинные меры, тогда как цифры по динамике доходов и безработице весьма позитивны.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Яндекс представил проект новой штаб-квартиры в Москве; НЕЙТРАЛЬНО Компания Яндекс (YNDX US; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $47,7) в минувшую пятницу представила проект новой штаб-квартиры в Москве. В соответствии с официальной информацией, первые два этажа и окружающая здание территория будут отданы под общественное пространство. Часть многоуровнего подземного паркинга будет зарезервирована под автомобили Яндекс.Драйв для сотрудников и местных жителей. Проект разработан Лондонским архитектурным бюро PLP Architecture; кроме того, в нем также принимали участие российские бюро АПЕКС и РТДА. Ландшафтным дизайном займется компания Arteza, участвовавшая в создании парка “Зарядье” и благоустройстве спортивного комплекса “Лужники”. Демонтаж здания старой гостиницы “Корстон” начнется в конце 2020 г. Строительство штаб-квартиры начнется после того, как будет одобрена документация по проекту и получены все необходимые разрешения, в том числе от Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы; по данным газеты “Ведомости”, строительство начнется в конце 2020 - начале 2021 гг. Пока информации о продолжительности строительства и размере инвестиций нет. Ранее эксперты рынка называли сумму в 30 -60 млрд руб. в качестве потенциальных инвестиций в проект.

Новость подтверждает факт продолжающегося продвижения проекта по строительству штаб-квартиры Яндекса, поддерживая наш прогноз начала строительных работ в 2021 г. Мы ожидаем, что капиталовложения в проект будут значите льными и начнут оказывать влияние на СДП Яндекса с 2021 г.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)