Средства будут выделены после завершения применения ограничительных мер, связанных с пандемией.
Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд рублей авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты. Об этом пишет «Коммерсант». Это следует из письма замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономики. Минтранс готовит изменения в правила предоставления субсидий на формирование региональной маршрутной сети. Также правительство дополнительно выделит 1,67 млрд рублей на субсидирование перевозок по спецтарифу для малоимущих на Дальний Восток, в Крым и Калининград.
В письме Алафинова говорится, что средства будут выделены после завершения применения ограничительных мер, связанных с пандемией. Деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов.
В Минтрансе подтвердили планы по внесению поправок в правила. В Минэкономики заявили, что поддерживают меру, поскольку та позволит повысить выпуск самолетов российского производства. В ФАС не видят нарушений антимонопольного законодательства в том, что субсидии получат только эксплуатанты российской техники.
Источники издания в отрасли напоминают, что в этом году о своих намерениях принять в парк SSJ100 заявила авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху». Несколько лет назад перевозчик пытался освоить эксплуатацию этих самолетов, но отказался от них из-за низкой экономической эффективности. Но после наступления пандемии и резкого обвала пассажиропотока у менеджмента компании не осталось других вариантов, кроме как согласиться на эксплуатацию этих самолетов, говорят источники. По их словам, 3 млрд рублей вполне достаточно, чтобы вывести на рынок региональных перевозок новую авиакомпанию.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов полагает, что государство вправе выдвигать условия при предоставлении субсидий участникам рынка. Авиакомпании, отмечает он, могут сами формировать парк, пока способны самостоятельно генерировать прибыль.
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