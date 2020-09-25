Чистая прибыль Росдорбанка по итогам 2019 года составила 159,3 млн рублей по МСФО, говорится в релизе финучреждения.



«По итогам года банком получен совокупный доход в размере 254,9 миллиона рублей, чистая прибыль составила 159,3 миллиона рублей. Прирост уставного капитала с учетом эмиссионного дохода составил 750 миллионов рублей, или 58,3%, и позволил нарастить объем выданных гарантий на 33,3% до 5,379 миллиарда рублей, а кредитного портфеля на 13,1% до 9,214 миллиарда рублей. При этом максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных между собой заемщиков снизился с 22,7% и составил 14,6% при максимально допустимом значении 25% от собственных средств банка», — отмечается в сообщении.

Объем привлеченных банком средств клиентов вырос на 13,1% до 16,164 млрд рублей.