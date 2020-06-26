Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта «Базель III». Соответствующие изменения содержатся в проекте указания Банка России, доработанного с учетом предложений и замечаний, полученных от участников рынка в ходе публичного обсуждения в июне текущего года.

«Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд рублей. Это расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке», — говорится в материалах регулятора.

Использование более низких коэффициентов риска возможно только при выполнении ряда требований, в том числе о проведении кредитной организацией оценки способности заемщика обслуживать долг путем расчета коэффициента обслуживания долга. Новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя «кредит/залог» и показателя долговой нагрузки.

Рекомендуемая стандартом «Базель III» шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам была скорректирована с учетом результатов наблюдения исторического уровня потерь в российском банковском секторе на основании данных российского рынка ипотечного кредитования. Коэффициенты риска планируется установить в диапазоне от 20% до 100%.

Кроме изменения шкалы коэффициентов риска по ипотечным кредитам, проектом также предусматриваются следующие новации:

сохранение пониженного коэффициента риска 85% в отношении ссуд, оцениваемых на индивидуальной основе, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в течение года с даты исключения субъекта МСП из соответствующего реестра;

снижение с 20% до 0% коэффициента риска по рублевым требованиям, обеспеченным страховым покрытием АО «ЭКСАР», по которым представлена гарантия Российской Федерации в рублях (или выплата по которой установлена в рублях).

Одновременно проектом установлено ограничение в части коэффициентов риска по требованиям к кредитным организациям, номинированным в валюте, отличной от валюты страны регистрации кредитной организации.