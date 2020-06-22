Чистая прибыль банковского сектора РФ в мае сократилась до 0,5 млрд рублей за месяц против 32 млрд в апреле. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2020 года».

«На снижении в значительной степени сказалась переоценка по операциям с иностранной валютой отдельных банков на фоне продолжающегося укрепления курса рубля (оценочно — около 70 млрд рублей), а также относительно высокий расход по налогу на прибыль (в основном относящемуся к высоким результатам за I квартал, так как начисление осуществляется с определенным лагом). Рост резервных отчислений также был, но пока умеренный», — отмечается в обзоре.



В мае ключевые балансовые показатели банковского сектора изменились не сильно, хотя появились признаки увеличения клиентской активности, свидетельствуют данные обзора.



Корпоративный портфель практически не изменился (+2 млрд рублей, или +0,01%), что после активного роста в марте-апреле может говорить о снижении спроса на фоне длительных праздничных дней, а также о частичном восстановлении денежных потоков компаний. Розничное кредитование в мае, напротив, оживилось (+43 млрд рублей, или +0,2%), что все еще ниже прошлогодних среднемесячных темпов, но лучше отрицательной динамики апреля (-0,7%). По опросу ряда крупных банков из числа 30 крупнейших, рост розничного портфеля произошел за счет ипотеки, тогда как необеспеченные потребительские кредиты продолжили сокращаться. Поддержку ипотеке оказала в том числе программа субсидирования процентных ставок «6,5%».

Динамика фондирования в мае была разнонаправленной. Вклады населения незначительно сократились (-39 млрд рублей, или −0,1%), что характерно для этого месяца. При этом средства юридических лиц показали умеренный прирост (+77 млрд рублей, или +0,3%), что позитивно после сильного сокращения в апреле (-1,9%).

Накопленным итогом прибыль за пять месяцев текущего года составила 561 млрд рублей.

В целом положительный финансовый результат после налогообложения за май показали 218 банков — 56% от общего количества банков, действовавших на 1 июня 2020 года (на них приходилось 76% от активов сектора). В число убыточных организаций преимущественно входят банки за пределами топ-100 по размеру активов, но большинство из них показало лишь незначительный убыток (по сути можно говорить о «breaking-even»), хотя среди них есть и хронически убыточные по причине слабых бизнес-моделей. Однако в целом размер приходящегося на них убытка небольшой, замечает регулятор.

Основной же его объем относится к нескольким крупным банкам (в меньшей степени из-за влияния кризиса, а больше — из-за валютной переоценки, а также «догоняющего» налога на прибыль, начисленного с лагом за I квартал, когда прибыль была высокой); ряду санируемых банков, включая банк «непрофильных активов» (может быть связано с обострением старых проблем на фоне кризиса); и нескольким розничным банкам в топ-100 (по причине сокращения комиссионных доходов из-за снижения выдачи кредитов, а также роста отчислений в резервы из-за ухудшения качества портфелей).

Несмотря на небольшую месячную прибыль, балансовый капитал сектора увеличился на 44 млрд рублей, до 10,2 трлн рублей, в основном за счет доходов от переоценки ценных бумаг, отражаемых напрямую в капитале, в размере 56 млрд рублей.

«Банковский сектор обладает достаточным запасом капитала. Мы оцениваем общий потенциал абсорбции потерь на уровне около 5,6 трлн рублей (около 11% от размера совокупного кредитного портфеля за вычетом резервов и без учета требований по сделкам обратного РЕПО), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. Однако, надо иметь в виду, что запас капитала распределен среди банков неравномерно. Показатели достаточности капитала дополнительно поддерживаются предоставленными временными регулятивными послаблениями по неотражению переоценки ценных бумаг и валютной переоценки, по формированию резервов на возможные потери, а также по отмене надбавок к коэффициентам риска по ряду кредитов», — резюмирует регулятор.





