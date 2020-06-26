В России годовая инфляция в мае 2020 года снизилась на 0,1 процентного пункта, до 3%, после повышения в марте — апреле, говорится в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен».

«Замедление произошло за счет снижения продовольственной инфляции. В предыдущие два месяца она росла быстрыми темпами под влиянием повышения спроса населения на отдельные продукты питания в период перехода к режиму самоизоляции», — говорится в материалах регулятора.



Так, заметно снизился годовой темп роста цен на плодоовощную продукцию, замедлилось удорожание мяса и птицы. В ближайшее время сдерживать динамику цен на продовольствие будут его высокое предложение, а также ожидания хорошего урожая многих культур, говорится в комментарии.

Годовой темп удорожания непродовольственных товаров не изменился. Несколько увеличился годовой темп роста цен на услуги, вернувшись к уровню февраля — марта. Некоторое повышение волатильности динамики цен на услуги во многом отражает приостановку оказания многих из них в условиях ограничительных мер, что затрудняет регистрацию цен. По мере восстановления обычного формата предоставления услуг можно ожидать снижения волатильности ценовой динамики, отмечают в ЦБ.

Замедление годовой инфляции наблюдалось в значительной части регионов России при снижении региональной неоднородности ценовой динамики.

«В целом влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. В ближайшее время под влиянием слабого спроса продолжится снижение месячных темпов роста потребительских цен, что создаст условия для замедления инфляции в дальнейшем. В то же время до конца года вероятно повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года. С учетом текущих тенденций более вероятно, что инфляция по итогам 2020 года сложится в нижней части прогнозного диапазона 3,8—4,8%», — резюмирует регулятор.