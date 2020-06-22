Клиенты Банка «Венец» получили возможность совершать мгновенные переводы через Систему быстрых платежей. Для перевода средств нужен только номер мобильного телефона получателя, а зачисление денег происходит в течение нескольких секунд. Переводы до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются без комиссии.

Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ. Отправка переводов в рамках СБП осуществляется из систем онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru: в сервисе «Личный кабинет», в том числе в веб-версии, а также в мобильных приложениях на для IOS и Android. Зачисление поступающих по СБП переводов осуществляется в процессинговом центре «КартСтандарт». В качестве шлюза к операционному и платежному клиринговому центру СБП и среды валидации платежей используется облачная Платформа «Золотой Короны», которая аккредитованным процессором (Third Party Processor) для участников Системы быстрых платежей.

«Банк «Венец» стал нашим 22-м партнером, который подключился к Системе быстрых платежей, используя комплекс решений ЦФТ. Процессы и процедуры присоединения кредитных организаций к СБП отработаны до автоматизма, и это позволяет сэкономить время и другие ресурсы банка при запуске сервиса в промышленную эксплуатацию», – комментирует Андрей Надточий, технический директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».

Банк «Венец» — успешно развивающийся банк, который оказывает своим клиентам — частным и юридическим лицам — полный набор современных банковских услуг. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Был учрежден в 1990 году, является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. Частным лицам банк предлагает следующие услуги и продукты: пластиковые карты (выпуск и обслуживание Masterсard, МИР), кредиты наличными, кредитные карты, ипотеку, денежные переводы без открытия счета, линейку вкладов, банковские ячейки. Юридическим лицам доступны РКО, кредитование, банковские гарантии, депозиты, дистанционное банковское обслуживание, зарплатные проекты и пр. Сеть обслуживания банка сегодня насчитывает 9 офисов: 4 в Ульяновске, 5 в районах Ульяновской области, а также представительство в Москве.

«Золотая Корона» имеет 25-летний опыт в области процессинга, маршрутизации и обработки банковских операций, управления инцидентами, мониторинга и бесперебойности работы. Сервис «Платформа банковского самообслуживания» в режиме SaaS позволяет банку использовать инструменты для централизованного управления платежами и платежной инфраструктуры, имеет сертификаты PCI DSS, характеризуется высокой долей отказоустойчивости (99,97%). Платформу используют 140 банков РФ и СНГ.