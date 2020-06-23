Банк «Уралсиб» снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой («Ипотека 6,5%») и семейной ипотеке до 15% от стоимости недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99%. Размер кредита — до 8 млн рублей включительно при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей включительно — в других регионах присутствия банка.

По семейной ипотеке минимальная процентная ставка — 5,5%. Кредит выдается на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на указанные цели.

Максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей включительно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей включительно — в других регионах присутствия банка.

Срок кредитования в рамках госпрограмм — от трех до 30 лет (включительно).