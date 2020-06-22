Динамика входящих платежей указывает на стабилизацию экономической активности на пониженном уровне в первой половине июня, при этом наблюдается опережающее восстановление потребительской активностиТакую тенденцию констатирует Центробанк в очередном выпуске еженедельного «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» .

На короткой рабочей неделе с 8 по 11 июня отклонение входящих платежей вниз от «нормального» уровня составило 14,9% по сравнению с 14,2% на неделе с 1 по 5 июня.

В то же время в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, отклонение от «нормального» уровня в последние недели меньше, чем в других группах отраслей.

«Это указывает на опережающее восстановление потребительской активности по мере ослабления ограничительных мер. Тем не менее в отраслях, которые были задеты ограничениями наиболее сильно (например, гостиничный, ресторанный бизнес), объем платежей все еще остается гораздо ниже «нормального» уровня», — отмечается в мониторинге.