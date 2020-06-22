Дизайн интерфейсов интернет-банка и мобильных приложений для iOS и Android выполнен в фирменной стилистике Банка Кремлевский. Обширный функционал позволяет решать широкий спектр задач: пользователи могут отслеживать актуальные остатки на счетах и картах, выполнять безопасные платежи и переводы, оплачивать кредиты, открывать вклады, в том числе в валюте. Для совершения регулярных платежей можно настроить оплату по шаблону или по расписанию. Новые клиенты могут получить доступ к онлайн-банкингу, самостоятельно зарегистрировавшись.

Заместитель Председателя Правления Банка Кремлевский Юлия Саакова прокомментировала завершение проекта внедрения: «Кредо банка – создание для наших клиентов максимально комфортной среды управления финансами. Сервисы на платформе Faktura.ru позволяют эффективно решать эту задачу, поскольку гармонично сочетают в себе UX и UI параметры: широкую функциональность и хорошо продуманные интерфейсы».

«В Банке Кремлевский мы нашли единомышленников – открытых новому, увлеченных, амбициозных. Благодаря плодотворному сотрудничеству команд банка и Faktura.ru проект успешно завершен, и новые сервисы онлайн-банкинга, соответствующие самым высоким требованиям, уже помогают частным клиентам банка закрывать большинство потребностей формата daily banking», – отметила директор Faktura.ru Майя Глотова.

ООО «Банк Кремлевский» учрежден в 1994 году. Лицензия на осуществление банковских операций №2905, дает право на работу с юридическими и физическими лицами, как в рублях, так и в иностранной валюте. Участник системы страхования вкладов РФ (свидетельство № 438 от 14 января 2005 года).

Faktura.ru – платформа для аутсорсинга онлайн-банкинга. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий. Благодаря интеграции с сервисами от ГК ЦФТ партнёры Faktura.ru получают доступ к самым современным банковским сервисам. Клиентами Faktura.ru являются более 130 банков России, в том числе ПАО «Почта Банк», ПАО КБ «Восточный», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), ООО «Экспобанк» и др. Ежедневно на мощностях Faktura.ru обрабатывается 1,5 миллиона финансовых транзакций по счетам 20 миллионов пользователей. Решения для частных и корпоративных клиентов от Faktura.ru ежегодно входят в число лидеров рейтингов агентства Markswebb.