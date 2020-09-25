Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях в среднем на 0,8 процентного пункта.

«Базовый» с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) привлекается под 3,3—3,8%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 3,4—3,7% годовых.

«Базовый — Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на десять, 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) можно оформить под 2,5—3,8%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 3,4—3,7% годовых.

Доходность депозита «Мультивалютный — Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) составляет в рублях 2,5—3,5%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — 3,1—3,4% годовых.



Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 10 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено.