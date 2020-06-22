Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте денежных средств и иного имущества бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева, а также нескольких физических и юридических лиц на общую сумму более 77 млрд рублей, говорится в определении суда. Ходатайство об обеспечительных мерах было принято до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления АСВ о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков в размере 38,5 млрд рублей и 39,1 млрд рублей.

Суд в феврале отказал банку «Югра» в лице Шиляева в пересмотре по новым обстоятельствам решения о законности отзыва у банка лицензии. Заявитель просил пересмотреть решение Арбитражного суда от 20 декабря 2017 года. В прошлом году кассационная инстанция оставила без изменения отказ бывшему руководителю банка «Югра» в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения об отзыве у банка лицензии.

Как ранее отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены кредитной организацией, что во многих случаях подтверждалось самим регулятором. Согласно нормам действующего законодательства, ЦБ мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию, заметил заявитель.

Также позиция регулятора о нарушении нормативов строилась на том, что есть отчетность АСВ на 22 июля 2017 года, и в этот день капитал банка составлял минус 7 млрд рублей. В то же время, как отметил представитель банка, из отчетности, подготовленной АСВ пятью днями ранее, следует, что на 8 и 10 июля 2017 года ни один из нормативов не был нарушен, и капитал превышает 33 млрд рублей. Арбитраж Москвы в декабре 2017 года отклонил заявление об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии. Банк подал заявление о пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам, в качестве которых заявитель обратил внимание суда на то, что ЦБ не проводил оценку недвижимости банка по закону об оценочной деятельности и произвольно снизил стоимость недвижимости. Кроме того, временная администрация, по мнению заявителя, произвольно доформировала резервы по ссудам.