Совокупный объем частного финансового богатства россиян по итогам 2019 года составил 1,6 трлн долларов, или 99 трлн рублей по курсу на конец года, — это 90% ВВП России за прошлый год (110 трлн рублей), пишет РБК . Об этом говорится в отчете «Частные состояния в 2020 году. Россия» международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Под совокупным частным богатством понимаются финансовые активы всего взрослого населения — наличные и депозиты (включая валюту), облигации, акции и инвестиционные фонды, пенсии и страхование жизни.

Объем личных финансовых состояний россиян вырос с конца 1999 года в 16 раз — с 0,1 трлн долларов до 1,6 трлн, отмечает BCG. В период с 2014 года рост частного богатства замедлился, но все равно оно увеличилось с 0,9 трлн долларов.

Под влиянием пандемии темпы роста личных состояний упадут еще больше — до 4–6% в год в период 2019–2024 годов в зависимости от сценария, прогнозирует BCG. Так, в сценарии «быстрого отскока» объем частного богатства россиян достигнет к 2024 году 2,2 трлн долларов; в сценарии «медленного восстановления» — до 2 трлн; в сценарии «долговременного ущерба» личные состояния россиян увеличатся только до 1,9 трлн. Офшорные активы россиян — более 400 млрд долларов.

Из оценок BCG следует, что остальная часть финансового богатства россиян (около 440 млрд долларов) хранится за рубежом. По оценкам Credit Suisse, на долю 10% самых богатых россиян приходится 83% частного богатства в стране. Самые состоятельные россияне (с активами более 100 млн долларов) контролируют 40% совокупного частного богатства, оценивает BCG. Миллионерам принадлежит 55,8% совокупных объемов.