Дополнительную финансовую поддержку в период пандемии получили родители более чем 25 млн детей, сообщили в пресс-службе Минтруда. Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет получили родители 20,75 млн детей, ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до трех лет перечислены родителям 4,37 млн детей.

Как напомнили в пресс-службе Минтруда, выплаты на детей до трех лет и выплаты на детей от трех до 16 лет можно оформить дистанционно через портал госуслуг. Эти выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.

«Всего родителям, воспитывающим детей в возрасте от нуля до 16 лет, было перечислено свыше 270,2 миллиарда рублей. 207,5 миллиарда направлены на единовременные выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет. 62,7 миллиарда рублей перечислено на выплаты по 5 тысяч рублей в течение апреля — июня родителям детей в возрасте до трех лет», — передает пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.