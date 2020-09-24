В России к 2030 году может появиться налог или лицензия на искусственный интеллект, пишет РБК . К такому выводу пришли руководители и менеджеры из IТ-индустрии, опрошенные компаниями PricewaterhouseCoopers (PwC) в России, IDC, КРОК и нетворкинг-платформой Digital Leader.

Большинство респондентов убеждены, что к наибольшим изменениям в компаниях приведут технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. По словам представителей отрасли, внедрение их в те или иные сферы может иметь последствия в виде фальсификации видео и фото, манипуляции с персональными данными и т. д. В будущем правительства все больше будут обращать внимание на регулирование искусственного интеллекта, возможно, обязывать компании получать лицензии или сертификаты на разработку или эксплуатацию технологий на его основе. Могут ввести налог на искусственный интеллект, который будут собирать с использующих эту технологию организаций, считают представители отрасли. Также может появиться штраф за использование или неиспользование подобных технологий в компаниях.

По мнению старшего управляющего директора управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максима Еременко, введение налога на искусственный интеллект увеличит затраты на развитие технологии, что может помешать ее массовому внедрению. Напротив, именно возможность делиться моделями, данными для их обучения позволит ускорить развитие отрасли и повсеместное внедрение инноваций, считает он.

Значительных изменений эксперты ожидают также от внедрения технологии Интернета вещей. Так, в течение ближайших пяти лет ее развитие позволит бесконтактно считывать информацию о собеседнике на офлайн-мероприятиях. Технология может быть реализована как приложение или функция операционной системы телефона. Посетитель делового мероприятия будет видеть в телефоне профили всех, кто дал к ним доступ. По сути, это Tinder для бизнеса, отмечают эксперты. По их словам, бесконтактно считывать данные в офлайне по человеку и окружающим нас объектам технологически уже возможно. Однако часто нужно согласие тех, в отношении кого осуществляется поиск информации.

Главным барьером для цифровизации эксперты назвали негибкие и медленные процессы в компаниях. На втором и третьем местах по важности — отсутствие бюджетов на проекты по цифровизации и нормативно-правовые барьеры.