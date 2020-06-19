Страховщики, работающие с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний, пишет РБК . На такую проблему указала алмазодобывающая компания «АЛРОСа» в проспекте выпуска еврооблигаций, направленном инвесторам. В нем сообщается, что с 1 июля 2020 года действующие страховые полисы «АЛРОСы», которая недавно заключила новый контракт с «СОГАЗом», не будут содержать пункт о покрытии подобных рисков. «АЛРОСа» предупреждает будущих держателей евробондов, что в дальнейшем страховое покрытие может быть недостаточным для компенсации возможных убытков, вызванных пандемией. Компания также не может гарантировать, что в будущем получит подобную страховку на экономически выгодных условиях или вообще.

Как пояснил представитель «АЛРОСы», действующая в компании комплексная программа имущественного страхования покрывает риски ущерба имуществу, поломок механизмов и оборудования, а также риск перерыва производства в результате нанесенного имуществу ущерба. Оказать прямое влияние на эти риски пандемия не может. По его словам, «речь идет об общей позиции зарубежных перестраховщиков, которые в настоящее время повсеместно вводят «оговорку о пандемии» в покрытие по договорам перестрахования». У «АЛРОСы» не было страховых случаев, как-либо связанных с пандемией или подобными событиями, заметили в компании.

«АльфаСтрахование» скорректировало договоры, которые покрывают риски перерыва в деятельности в результате инфекций или ограничений со стороны органов власти, а к исключениям отнесена новая коронавирусная инфекция, сообщила замдиректора по корпоративному страхованию компании Татьяна Лаврова. По ее словам, доля таких договоров не превышает 5%. Классические виды страховых соглашений с юрлицами и сейчас не покрывают риски, связанные с пандемией, заявил директор департамента корпоративного бизнеса компании «Ингосстрах» Дмитрий Мелехин. Отдельное включение риска пандемии в страховые программы будет больше похоже на игру в рулетку, пояснил он. В линейке «Росгосстраха» нет продуктов для юрлиц, покрывающих ущерб от пандемии, потому компания не пересматривала перечень страховых событий, сообщил представитель страховщика.

Позиция страховщиков может объясняться опасениями повторения волны пандемии, считают эксперты. По их мнению, в этих условиях участники рынка заинтересованы в ограничении страхового покрытия.