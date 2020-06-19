Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила пойти на уступки в требованиях по предустановке отечественного софта, что потенциально позволит совместить их с работой закрытой экосистемы Apple, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Новый проект уточняет, что требования будут распространяться только на смартфоны, компьютеры, включая ноутбуки, и ТВ.

Программа, претендующая на включение в перечень для предустановки, должна иметь не менее 100 тыс. скачиваний или 100 тыс. уникальных пользователей в сутки, способствовать распространению социально значимой информации и духовно-нравственных ценностей и принадлежать зарегистрированной в России компании. Производителей смартфонов обяжут устанавливать 13 видов приложений. На ноутбуки и ПК придется ставить 12 категорий программ, за исключением голосового помощника, а на Smart TV — три категории.

Важным дополнением стало то, что предустановка приложений в полном объеме необязательна, достаточно размещения иконок, с помощью которых потребитель сможет сам загрузить программу, или диалогового окна при активации устройства. Эта мера — в первую очередь уступка американской Apple, уверен источник. По его словам, Apple остается последней крупной компанией, которая до сих пор не готова идти навстречу ФАС в вопросах предустановки российских приложений.

Такая мера позволила бы Apple, которая настаивает на закрытости своей системы, исполнить требования законодательства, считают аналитики. Но для американской компании в любом случае невыгодно идти навстречу российским властям, поскольку в случае уступки другие страны потребуют аналогичных действий, отметили эксперты.

У Ассоциации продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров (РАТЭК) еще остаются вопросы к проекту, следует из ее письма премьер-министру Михаилу Мишустину. В соответствии с новым проектом ФАС будет поручено в течение двух месяцев после его подписания утвердить детали нового регулирования, только после этого начнется формирование перечня приложений, поэтому производители устройств смогут начать переговоры с российскими разработчиками не раньше февраля, полагают в РАТЭК. Там предлагают вернуть постановление на доработку и отложить срок его вступления в силу до 1 июля 2022 года.