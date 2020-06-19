Российские разработчики компьютерного ПО по итогам года могут потерять около половины своей выручки (1,4—2 млрд долларов) из-за кризиса, вызванного пандемией, пишут «Известия» , ссылаясь на аналитиков и экспертов рынка. В апреле и мае Центробанк зафиксировал снижение денежных поступлений в адрес компаний отрасли более чем на треть по сравнению с докарантинным периодом. А в первую неделю июня финансовый поток упал на 63,4%. Центробанк отнес разработку ПО к наиболее пострадавшим отраслям из-за сокращения платежей от компаний из финансовой сферы, электроэнергетики и оптовой торговли.

Большинство представителей отечественных IТ-компаний подтвердили, что входящие денежные потоки в период пандемии резко упали. Крупные заказчики — нефтяной сектор, госкомпании и госучреждения — сокращают свои IТ-бюджеты более чем на 20%. В 50% случаев сроки оплаты действующих контрактов отодвигаются, 10—15% из них расторгается, а новые не заключаются. Практически полностью остановили IТ-проекты предприятия из сфер туризма, общепита, строительства, спорта, культуры, авиаперевозок и машиностроения. Резко сокращают финансирование региональные госучреждения, поскольку прогнозируют снижение доходов бюджетов субъектов, добавили представители IТ-компаний.

Один из значимых ударов для отрасли из-за пандемии — это потеря кадров. В случае массового ухода персонала возникнет проблема потери групповой компетенции или даже банкротств компаний. Также сотрудников начинают перекупать у частного бизнеса отечественные госкомпании. По словам представителей IТ-компаний, основной удар отрасли предстоит пережить в период с июля по сентябрь. Если тенденция продолжит развиваться, то в 2020 году выручка многих компаний сферы IТ упадет на 30—50%.

По данным IDC, IТ-рынок в России в 2019-м вырос на 3,9% до 25 млрд долларов. Объем сегмента ПО превысил 3 млрд долларов в прошлом году. С учетом отклонения финансовых потоков падение софтверного сегмента по итогам года может составить 32—35%, прогнозирует «Фридом Финанс», а при негативном сценарии — до 40%. Таким образом, снижение объема софтверного рынка в России может достичь 1,4 млрд долларов, ожидает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. В наихудшем варианте выручка отрасли уменьшится наполовину, а в среднем — на треть, считает аналитик компании «Финам» Леонид Делицын. Разработчики ПО могут недополучить в этом году 1,5—2 млрд долларов.

Деньги в IТ начнут возвращаться в докризисном объеме через шесть — девять месяцев после снятия всех ограничений, говорит гендиректор Sibedge Александр Калинин. Возвращения крупных заказов стоит ожидать в 2021 году, согласен председатель совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев.