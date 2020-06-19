Падение реального ВВП РФ в 2020 году может составить около 6% при завершении масштабных карантинных мероприятий во II квартале и сохранении цен на нефть в диапазоне 30—35 долларов за баррель до конца года. Об этом в интервью ТАСС рассказал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау.

«Разработанный в РАНХиГС базовый сценарий предполагает завершение острой фазы пандемии и масштабных карантинных мер во втором квартале 2020 года, хотя в отношении отдельных отраслей, не имеющих ключевого значения для динамики ВВП, ограничения могут действовать и дольше; и сохранение нефтяных цен во втором полугодии 2020 года в диапазоне 30—35 долларов за баррель. При таких условиях падение реального ВВП в 2020 году может составить порядка 6%», — отметил ректор РАНХиГС.

По его словам, снижение инвестиций в российскую экономику может составить около 8%, а розничного товарооборота — около 7%. «Примерно на треть упадет экспорт. Безработица на пике, который придется на конец второго — третий квартал 2020 года может достигнуть 7% по методологии МОТ (Международной организации труда. — Прим. ТАСС), но к концу года начнет снижаться», — добавил Мау.

Реальные доходы населения благодаря выплатам в рамках реализации поручений президента РФ Владимира Путина из январского послания и мерам антикризисных пакетов снизятся не более чем на 3%, указывает Мау. «Поддержанию реальных доходов населения способствует также сохранение низких темпов инфляции на уровне 3,5—4% и умеренная девальвация рубля, которая составит 10—15% за год», — сказал он.

По его словам, в этой ситуации Банк России может проводить достаточно мягкую денежно-кредитную политику и продолжить снижение ключевой ставки до конца года еще на 50—100 базисных пунктов, до 4,5—5% годовых.

Мау также отметил, что, несмотря на ускорение роста экономики в 2021 году, уровень экономических показателей 2019 года вряд ли будет достигнут. «Ожидается относительно быстрый рост, который, при ценах на нефть на уровне 35—45 долларов за баррель, может достигнуть 3,5—4,5%. Также вырастут инвестиции в основной капитал. Они составят около 5,5—6,5%. Реальные доходы населения увеличатся на 4—4,5%, экспорт — на 15—25%. Однако уровень 2019 года вряд ли в полной мере будет достигнут», — сказал экономист.