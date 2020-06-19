Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников, пишут «Известия» . Такие нормы внесут в Госдуму после принятия поправок к Конституции; как пояснили во фракции «Единая Россия», сейчас в Основной закон вносятся общие положения о социальном партнерстве и уважении к труду, которые будут конкретизированы отдельными документами.

По словам первого зампреда фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, такими стимулами могли бы стать грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения. Также депутаты считают важным прописать в Трудовом кодексе обязательную поддержку ветеранов труда и развитие системы наставничества.

В оппозиционных фракциях отнеслись к инициативе «Единой России» скептически. Социальное партнерство надо развивать, но прежде всего делать это нужно, повышая МРОТ, заявил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что будет трудно обязать работодателя давать такие поощрения сотрудникам, это больше вопросы моральной трудовой этики. Представитель фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов полагает, что большинство работодателей и так используют сегодня систему различных поощрений, поэтому отдельная норма законодательства в ТК на эту тему не нужна.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что понятие «социальное государство», которое закрепляется поправками к Конституции, очевидно, требует дополнений на законодательном уровне. Эксперт считает, что заявленная инициатива, очевидно, будет отвечать запросам трудящихся.